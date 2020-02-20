Akdeniz Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce kişiye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce kişiye ulaştı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için başlattığı 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile yüzlerce kişiye ulaşarak destek veriyor.

Akdeniz Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce kişiye ulaştı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için başlattığı 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile yüzlerce kişiye ulaşarak destek veriyor. Ekipler, söz konusu vatandaşların evlerine giderek, kişisel bakım ve ev temizliği yapıyor.


Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelinde 65 yaş üstü, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen kimsesiz vatandaşlar için başlattığı "Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti" yeni yılda da kesintisiz devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yüzlerce kişiye hizmet veren ekipler, yeni yılda da 1 Ocak'tan itibaren 103 ev temizliği, 88 kişiye ise kişisel bakım hizmeti verdi. Periyodik şekilde evde bakım ve temizlik hizmeti verilen kişi sayısı ise 191'e ulaştı.


"Yaşlı vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz"


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Başkan Gültak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımızı sevip, korumak, saygı ve hürmet göstermek en büyük erdemlerden biridir. Özellikle kimsesiz yaşlı vatandaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evde bakım ve temizlik hizmetini yaşlı ve engelli vatandaşımızın ayağına götürüyor, onlara aileleri kadar yakın olmaya çalışıyoruz. Amacımız, yaşlı ve engelli insanlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yalnız, kimsesiz olmadıklarını onlara hissettirmektir. Onlardan alacağımız hayır duaları en büyük mükafattır. Yaşlılarımızın daima yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlarımızı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bildirmeleridir" dedi.


Öte yandan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlerin, en kısa sürede gerçekleştirildiği belirtildi. Ekiplerin, bu durumdaki vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemlerini de yaptıkları kaydedildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçen ekiplerin, gıda temini için ihtiyaç sahibi vatandaşların kayıtlarının yapılmasına aracı oldukları ifade edildi.


Akdeniz Belediyesinin "Evde Bakım ve Temizlik" hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınlarının, 0530-290-9797 ile 0324-2320441/42 numaralı telefonlar aracılığıyla belediye yetkililerine ulaşabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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