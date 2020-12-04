Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor

04.12.2020 16:18
Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalanacağı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalanacağı bildirildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık Ayı İkinci Birleşimini, Belediye Başkanı Mustafa Gültak Başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, bir önceki birleşim tutanak özetinin kabul edilmesinden sonra komisyonlardan gelen raporların görüşülmesiyle devam etti.

Akdeniz ile Konya, kardeş belediye olacak

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste, Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim, kültür, sağlık ve sosyal alanlarda işbirliğini geliştirmek ve sözleşmeler imzalamak amacıyla 'kardeş şehir' protokolü hazırlanması için Başkan Gültak'a yetki verildi.

İşçilerin belge ücreti Akdeniz Belediyesinden

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların zorunlu mesleki yeterlilik belgelendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Akreditasyon Belgeli MEYEM'e 500 bin TL teminat mektubu verilmesi ve MEYEM ile Akdeniz Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılarak, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'na sunulması konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili teklif de oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Akdeniz Belediye Başkanlığının, Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından 14-21 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Gençler, Büyükler, Kadınlar ve Erkekler 2020 Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda catering (yemek servisi) hizmetleri için sponsor olmasıyla ilgili rapor oybirliğiyle meclisten geçti.

Meclis toplantısında, Covid-19 salgınına karşı özveri ile çalışan belediye personelinin ödüllendirilmesinin yanı sıra, Mersin ve ilçelerinde yaşayıp, evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlar için, 'Evlerini birer okul yapalım' sloganı ile gönüllü eğitimcilerin desteğinin sağlanmasına yönelik kampanyaya ilişkin komisyon kararı da oybirliğiyle kabul edildi.

"Sokağa çıkma yasağında, vatandaşımızın yanında olacağız"

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, hafta sonu uygulayacağı 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 7/24 yanında olacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisinin de mahalleleri ziyaret ederek, zabıta müdürlüğü ve diğer müdürlük ekiplerinin çalışmalarını denetleyeceğini söyledi.

"Kadınlar, hayatın her alanında etkin rol almalı"

Konuşmasında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 86'ıncı yıldönümünü de tebrik eden Gültak, kadınları başta siyaset olmak üzere ekonomi, sanat ve kültürel yaşamın her alanında etkin rol almaya çağırdı. "Kadınlar siyasetin, sivil toplum örgütlerinin içinde mutlaka olmalıdır" diyen Gültak, "Çünkü kadınlar hem fikir ve duruşlarıyla bulundukları yere bir renk katıyorlar hem de bir seviye kazandırıyorlar. İl başkanlığı yaptığım dönemde de listeme yazdığım 50 kişiden 10'u kadındı. Bu kadınlardan ikisi de aktif görevlerde yer alan başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu" dedi.

"Tarihi Çankaya İlkokulu binasını geleceğe taşımak istiyoruz"

Çankaya ilkokulunun bulunduğu Nüzhetiye Mahallesi 88 ada 25 parsel için hazırlanan imar plan değişikliği, Akdeniz Belediye Meclisince kabul edilmiş, alınan bu karar Büyükşehir Belediye Meclisince de onaylanmıştı. Alınan karara, askı süresi içinde HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi itiraz etmişti.

İtiraz, Akdeniz Belediyesi ihtisas komisyonlarında reddedildi. Fakat Akdeniz Belediye Meclisinin Aralık Ayı İkinci Birleşiminde yapılan oylamada, HDP, CHP ve EMEP'li üyelerin oy çokluğu ile komisyon kararı reddedilerek itiraz kabul edildi. Alınan bu karar, Mersin Büyükşehir Meclisi'nde tekrar görüşülecek.

Gündem maddesiyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Gültak, kendisinin de Çankaya İlkokulunda okuduğunu ve hatıralar biriktirdiğini ifade ederek, "Çankaya İlkokulundan mezun olmuş, kentimizin aydın, yazar ve sanatçıları ile de görüşüp derdimi anlattım ve genel bir kabul buldu. Dolayısıyla bu okulumuzu bir kreşe çevirmeyi, çocuklarımızın hem eğitim alabileceği hem de eğlenip oyunlar oynayabileceği bir alana çevirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede tarihi Çankaya İlkokulu binasını hem kentimize ve vatandaşlarımıza kazandırmak hem de bir miras olarak geleceğe taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor
Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor - Son Dakika


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