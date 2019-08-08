Akdeniz Belediyesi ile MSYD arasında, Suriyelilere yönelik protokol imzalandı

Akdeniz Belediyesi ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MSYD) arasında, Suriyelilere yönelik 'Bütünleşik Fizik Tedavi ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi'ne dair işbirliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Belediyesi ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MSYD) arasında, Suriyelilere yönelik 'Bütünleşik Fizik Tedavi ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi'ne dair işbirliği protokolü imzalandı.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, protokol öncesi MSYD Başkanı Erdem Ayçiçek ve yönetimini makamında ağırladı. Kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu, insanlara şifa dağıtmaya çalıştığını ifade eden Başkan Gültak, derneğin böylesi hassas ve önemli bir konuda sunduğu hizmet ve faaliyetlere teşekkür etti.



"Zor durumdaki insanlarımıza ulaşacağız"



Suriyeli mültecilerin, hastaneler ve ilaçlardan faydalanabildiklerini, bu konuda sıkıntı olmadığını belirten Gültak, "Tabi bazı protezler veya özel konularda sıkıntıları olabiliyor. O konuda elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Ayrıca sünnet gibi dinimizin vecibelerinden birini de hayata katarak yerine getireceğiz. Nitekim bu konu projelerimizin içinde de yer alıyordu. Maddi durumu iyi olmayan ailelerimiz yararına toplu sünnet şöleni yapmayı düşünüyoruz. Fakir ailelerimizin yanı sıra Suriyeli ailelerimize de ulaşmış oluruz. Hem hayra vesile olur, insanlarımıza da dokunmuş oluruz. Belediye olarak bu konuda destek vermeye, yanınızda yer almaya hazırız" dedi.



"Mültecilere ve fakir aileleri ulaşıp yardımcı olmayı amaçlıyoruz"



İmzaladıkları protokolle Mersin ve özelde Akdeniz ilçesindeki mültecilere ve fakir ailelere ulaşarak sağlık ve diğer konularda yardımcı olup, farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını dile getiren Gültak, "Projemizin bir amacı da kadınlar ve gençlerimize psiko-sosyal eğitimler vererek aktif hayata katmaktır. Uyuşturucu ve terör örgütlerine karşı halkımızı bilinçlendirip eğitmek, bu sayede gençlerimizin bu örgütlerin tuzağına düşmesini engellemek istiyoruz. Belediyemizde görevli psikolog ve sosyoloğumuzun, derneğin getireceği uzmanlarla yapacağı entegre çalışmalarla Akdeniz'de özellikle kadınlar ve gençlerimiz için uyuşturucu ile mücadele eğitim çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Derneğimize teşekkür ediyorum. Bu protokolümüzle birlikte, belediye olarak Akdeniz'de bir ilke daha imza atmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hedef; zorla göç ettirilen mağdur insanların yaşam standartlarını iyileştirmek"



MSYD Başkanı Ayçiçek ise 2015 yılından itibaren mülteciler ve sığınmacılar için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı. Dernek merkezinin İstanbul'da yer aldığını; Ankara, Mersin, Hatay, Kocaeli ve Bursa'da temsilcilikleri olduğunu kaydeden Ayçiçek, "Temelde faaliyetlerimiz, zorla yerinden göç ettirilen mağdur insanların yaşam standartlarını bir nebze yükseltmektir. Bu çerçevede ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca özellikle Mersin ve Hatay bölgesinde, engelli bireylere, ebeveynlerine ve refakatçilerine yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında hizmet sunuyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mersin'de de elimizden geldiğince projeler geliştireceğiz. Bu noktada Akdeniz Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu protokol ile değil, gelecekte de hep birlikte güzel proje ve çalışmalar gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Gültak ile Ayçiçek arasında, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilere yönelik olarak, 'Bütünleşik Fizik Tedavi ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi'ne dair işbirliği protokolü imzalandı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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