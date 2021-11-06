Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a ziyaret - Son Dakika

Görüşmelerin ardından, belediye başkanları ve beraberindekiler Mersin Valisi Ali İhsan Su 'yu ziyaret etti.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti.

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