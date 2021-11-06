Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti.
Karaduvar Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette, iki belediye arasındaki "kardeş belediyecilik" protokolüne katkı sunmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Gültak, Şahinbey Belediyesinin Akdeniz Belediyesine saatte 160 ton asfalt döken plent tesislerini hibe ettiğini belirterek teşekkürlerini sundu.
Görüşmelerin ardından, belediye başkanları ve beraberindekiler Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a ziyaret - Son Dakika