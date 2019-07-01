Akdeniz Belediyesi, Karacailyas'ta kadınlarının ortak kullandığı 6 tandırı yeniledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yerel seçimler öncesinde verdiği sözü yerine getirdi ve Karacailyas'ta kadınların ortak kullandığı 6 tandır yenilendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yerel seçimler öncesinde verdiği sözü yerine getirdi ve Karacailyas'ta kadınların ortak kullandığı 6 tandır yenilendi. Bu tandırlarda pişen ilk ekmek de Başkan Gültak'a ikram edildi.



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirdi mahalle ziyaretlerinde, kadınların özellikle ortak kullandıkları ve yıpranan ekmek tandırlarının yenilenmesi taleplerini yerine getirdi. Başkan Gültak'ın talimatıyla görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü ekibi, Karacailyaslı kadınların ortak kullandığı 6 tandırı baştan sona yeniledi. Tandırların kırılan ve yıpranan yerlerini onarırken, etrafını da çimento, sac ve profil ile kaplayıp güçlendiren ekibe, tadilatta mahalleli kadınlar da yardım etti.



Hafta sonunda Karacailyas Emek Mahallesi'ni eşi Behiye Gültak ile birlikte ziyaret eden Başkan Mustafa Gültak, tamamen yenilenen ve güçlendirilen tandırları da yerinde inceledi, ekmek yapan mahalleli kadınlarla sohbet etti. Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan'ın da katıldığı ziyarette Gültak, mahalleli kadınların yenilenen tandırlarda pişirip ikram ettiği sıcak tandır ekmeğinin tadına baktı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gültak, "Seçimler öncesi verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik, Karacailyas Emek Mahallesinde yaşayan kadınların ortak kullandığı 6 tandırı, fen işleri ekiplerimiz tarafından yenileyip güçlendirdik. Tandır geleneğinin, bölge halkımızın kültüründe taşıdığı önemin farkındayız. Tabi mahalleli kadınlar da verdikleri sözü unutmadı ve bu tandırlarda pişen ilk ekmekten yemek bize kısmet oldu. 'Ellerine sağlık' diyor ve bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Emek Mahallesi Muhtarı Nuri Kalka da Başkan Gültak'a teşekkür ederek, bundan sonra Akdeniz ve Mersin'de birçok şeyin değişeceğine inandığını dile getirdi. Tandırlarının yenilenmesi dolayısıyla Gültak'a teşekkür eden mahalleli kadınlar da hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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