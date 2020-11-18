Akdeniz Belediyesi kendi asfaltını üretecek - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Konya Büyükşehir ile Gaziantep Şahinbey belediyelerinden gelecek iki asfalt plentini Akdeniz'e kazandıracaklarını ve bundan sonra kendi asfaltlarını üreteceklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bu çerçevede Anadolu (Homurlu) ve Toroslar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. İki mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyip denetleyen Başkan Gültak, muhtarlar ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve talepleri de dinleyerek, sorunların çözümü için başkan yardımcıları ve bürokratlara talimat verdi.

İlk olarak Anadolu Mahallesini ziyaret eden Gültak, mahalle muhtarı Abdurrahman Bilgi ile görüşerek talep ve sıkıntılarını dinledi. Gültak, burada yaptığı açıklamada, hem ekiplerin mahallelere sunduğu hizmet ve çalışmaları yerinde görüp eksikleri yerinde tespit etmek hem de vatandaşların taleplerini, şikayet ve sıkıntılarını dinleyip en kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla ziyaretlerine aralıksız devam ettiğinin altını çizdi.

"20 yıldır temizlenmeyen su kanallarında ıslah çalışması başlattık"

Homurlu'nun Mersin'de önemli bir tarımsal üretim bölgesi olduğunu belirten Gültak, "Burası, tarımın yanı sıra fabrikaların ve sanayi tesislerinin de olduğu bir alan. Bu bölgede 20 yıldır temizlenmeyen su kanallarının temizliğini başlattık. Valimizin, DSİ Bölge Müdürü ve belediyemizin ortak çalışmasıyla su kanallarında toplam 190 kilometreyi bulan bir alanda su kanallarını temizliyoruz. Bu kanalların temizliği sayesinde aşırı yağışlarda su baskınları, kötü koku ve sinek önlenmiş olacak. Vatandaşlarımız, organize sanayi bölgesi ve diğer bazı fabrikalardan gelen kötü kokudan şikayetçi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ile görüştüm. Bu kokunun kaynağını tespit edip, gerekli uyarı veya yasal müeyyidelerin uygulanmasını sağlayacağız. Altyapı, kanalizasyon eksikleri için de yetkililerle görüştüm. Mahallemizin bazı sokaklarında asfalt ihtiyacı var. Ekiplerimiz, yama için gereken malzemeyi bu hafta alacak. Bir ay içinde roadmix sistemiyle yama çalışmaları tamamlanmış olacak" dedi.

"Akdeniz'e iki asfalt plenti kazandırıyoruz"

Daha sonra Toroslar Mahallesine geçen Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, Muhtar Battal Akboğa ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Homurlu ve Toroslar'ın su kanalları, Pazar yeri ve sağlık ocağı gibi sorunlarını çözeceklerini dile getiren Gültak, taziye evinin güvenliği için de kamera sistemi kuracaklarını anlattı. Gültak, "Roadmix ihalemiz bitti. Kazanlı, Karaduvar, Anadolu, Toroslar mahallelerimize girmedik. Ara sokaklarda yama ihtiyacı varsa önümüzdeki aydan itibaren başlıyoruz. Ayrıca Akdeniz'in artık 2 asfalt plenti olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Şahinbey Belediye Başkanımız, kendi plentlerini Akdeniz'e yollayacak. İki belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Plent demek, asfalt demek. Bu sayede Akdeniz'e toplam 22 milyon lira bedelli 2 asfalt plenti kazandırmış olacağız. Gerisi bitüm ve mucur, bunları satın alabiliriz. Hepsini bir araya getirdiğinizde de asfalt oluşuyor. Bu sayede biz, her sene ihaleye çıkmaktan ve zaman kaybetmektense asfaltını kendisi yapan, ihtiyaç duyan mahallelere de gönderen bir belediye olacağız" diye konuştu. - MERSİN