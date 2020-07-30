Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi; bayram dolayısıyla gereken tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için Akdeniz'de 20 kurban kesim yeri hazırlanırken, bayram boyunca sahada görev alacak ekipler de ibadetini ifa etmek isteyen vatandaşlara yardımcı olacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bayram hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, Akdeniz'de geçen yıl 7 olan kurban kesim yerlerinin sayısını, bu bayramda 20'ye çıkarttıklarını belirtti. Gültak, "Portatif kesim ünitesi kurduğumuz kesimhanelerde, ibadetini yerine getirmek isteyen hemşehrilerimiz için bayram boyunca hijyenik ve pandemi kurallarına göre ücretsiz hizmet verilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan kurban kesim yerleri sürekli denetlenecek, vatandaşlara yardımcı olunacak. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri de aldık. Temizlik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğünden nöbetçi ekiplerimiz, bayram boyunca görevinin başında olacak. Akdeniz sakinleri, 0324-3366583 numaralı telefona her türlü talep ve şikayetlerini bildirebilirler" dedi. - MERSİN