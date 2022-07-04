Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma

04.07.2022 21:50
Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında "PKK'nın terör örgütü olarak görülmesi" konusunda yapılan temsili oylamaya katılmayan bazı meclis üyelerine, Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında " PKK'nın terör örgütü olarak görülmesi" konusunda yapılan temsili oylamaya katılmayan bazı meclis üyelerine, Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında meclisin temmuz ayı birinci birleşimi, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanmasına yönelik teklif, meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.

Oylamanın ardından yaşanan tartışma üzerine söz alan Gültak, bazı meclis üyelerinin ısrarla PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini belirtti.

PKK'nın terör örgütü olarak görülmesi için mecliste temsili oylama yapan Gültak, "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar? Ben elimi kaldırıyorum. Kaldıranları kameralar görsün. 'PKK/YPG/PYD terör örgütüdür' diyenler elini kaldırsın." ifadesini kullandı.

Oylamada elini kaldırmayan bazı CHP ve HDP'li meclis üyelerine, Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

Bazı üyeler arasında yaşanan tartışma sonrasında HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi'nin "Sizin gibi Kürtlere de yazıklar olsun." ifadesini kullanması diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

Gültak'ın tartışmalar nedeniyle 5 dakika ara verdiği meclis toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma - Son Dakika

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