Akdeniz Belediyesi'nde bir ilk: Meclis toplantısı Çilek Mahallesi'nde yapıldı

erkek, genç-yaşlı her yaştan mahallelinin ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.Çilek Mahalle Evinde yapılan Akdeniz Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılışında konuşan Başkanı Mustafa Gültak, Mersin 'de farkındalık oluşturacak yeni ve farklı bir uygulamaya daha imza attıklarını vurgulayarak, "Bugünkü belediye meclis toplantımızı Çilek Mahallesi'nde bulunan mahalle evimizde gerçekleştiriyoruz. Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize de önceden haber verdik ki, hem meclisi izlesinler hem de mahalle ile ilgili sorun ve beklentileri varsa bizzat buradan dinleyelim istedik" dedi."Her mahalleye meclisimizi götüreceğiz"Bu uygulamanın devam edeceğini kaydeden Gültak, bir sonraki meclis toplantısını Karaduvar Mahallesinde yapmayı planladıklarını söyledi. Gültak, "Amacımız, burada yaşayan insanlarımızın, önemsendiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduklarını hissettirmek. En büyük amacımız ise bir farkındalık oluşturmak. Bu nedenle belediye meclisini vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz, çünkü belediye, başkan ve meclis üyeleri, halk için vardır. Seçim öncesi insanlarımıza söz verdik, vaatlerde bulunduk. Efendi veya başkan değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi söylemiştik. O nedenle şimdi insanlarımızın yaşadığı mahallelerine giderek onlara misafir oluyoruz" diye konuştu.Parti sözcüleri de belediye meclis toplantısının Çilek Mahalle Evinde yapılmasını ve ilerleyen günlerde de diğer mahallelerde yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Başkan Gültak'a teşekkür ettiler. Yılmaz Güney Parkı, Yüzme Havuzu ve Düğün Salonu yenilenecekKonuşmaların ardından meclis gündemine geçildi. Toplantıda, Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan Akdeniz Belediyesi'ne ait Yılmaz Güney Parkı ve Düğün Salonu'nun Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devri ile ilgili önerge de görüşüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri düşünülen bu tesisin yenilenmesi için Bakanlıktan 2 milyon lira bütçe geleceğini kaydeden Gültak, içinde yüzme havuzu, aquapark, düğün-nişan salonu, kafeterya ve idari bina bulunan tesiste ayrıca bir aşevi de yaptıracaklarını ve bölgede ihtiyaç sahibi insanlara her gün yemek ulaştırılacağını anlattı."Tesis ortak kullanılacak"Belediyenin kasasından bir kuruş dahi çıkmayacağını vurgulayan Gültak, 4 veya 5 yıllık bir süreyi kapsayan kira sözleşmesi ile tesisin işletme hakkının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verileceğini belirtti. Tesisin Akdeniz Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak kullanılacağının da altını çizen Gültak, tesis yenilendikten sonra Çay , Çilek Özgürlük, Hal ve Siteler gibi mahallelerden çocuklara ücretsiz yüzme kursları verileceğini, bölgede yaşayan binlerce insanın bu tesiste düğün veya nişan merasimlerini yapabileceğini dile getirdi."Yılmaz Güney adı değişmeyecek"Gültak, meclis üyelerinin; tesisin belediye imkanlarıyla yenilenip hizmete açılması yönündeki talebine söz konusu tesisin altyapısının tamamen çöktüğünü, içerideki malzemelerin büyük zayiat gördüğünü, bu nedenle yenileme maliyetinin çok yüksek olacağı yanıtını verdi. Yine meclis üyelerinin bu konudaki endişelerini dile getirmesi üzerine de Başkan Gültak, tesisin 'Yılmaz Güney' olan adının devir işlemi sonrası değişmeyeceğine dair söz ve garanti verdi. Tartışmaların ardından önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi."Kentsel dönüşümde hiç kimse mağdur edilmeyecek"Mahalleleri ziyaretlerinde sohbet ettiği bazı vatandaşların, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili endişelerini dinlediğini aktaran Gültak, "Şundan kesinlikle emin olun; mahalleli razı olmadığı sürece hiç kimsenin evi yıkılmayacak. Bu, Mustafa Gültak'ın 5 yıllık sözüdür. Birileri mahallelerde kulis yaparak, Çay, Çilek, Özgürlük; sonrasında da diğer bazı bölgelerde, insanlarımızın evini yıkacağımızı anlatıyor. Burada, meclis üyelerimiz ve basının önünde hepinize bir söz veriyorum; hiçbir şekilde bu mahallerde evler yıkılmayacaktır. Rahat olun, lütfen insanlarımıza da bu şekilde aktarın. Evet, doğrudur, TOKİ gelecek. ATAŞ Yerleşkesi içinde 950 konut yapacağız. Parkları, bahçeleri, yeşil alanları, tandırı, taziye evi, kültür evi, okulu, spor alanları ve yürüyüş yolları olacak. Sonra ne yapacağız? Çay Mahalleli beyefendileri değil, hanımefendileri oraya götüreceğim, 'Buyurun bakın, burada böyle bir hayat var, bunu mu, şunu mu yaşamak istiyorsunuz?' diye soracağım. Bu konuda son kararı annelerim, bacılarım verecek. Ne ben ne de bir başkası karar vermeyecek. Yeni yapılan bu konutlarda yaşamak istiyorlarsa, 'Buyurun geçin' diyeceğim. 'Hayır, istemiyoruz' derlerse de 'Siz bilirsiniz' diyeceğim. Asla metazori yapmayacağız. Ailelere maddi bir külfet, bir yükümlülük de getirmeyeceğim. Bu konuda son kararı siz mahalle sakinleri vereceksiniz, bir başkası değil" ifadelerini kullandı.Bir sonraki Belediye Meclis Toplantısının, 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10.00'da yine Çilek Mahalle Evinde yapılmasının karara bağlanmasından sonra toplantı sona erdi.Meclis toplantısı mahalle meclisine dönüştüÇilek Mahalle Evinde düzenlenen Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısına genç-yaşlı, kadın-erkek birçok mahalle sakini katıldı. Bazı kadınların kucaklarında minik bebekleriyle toplantıya katılmaları renkli görüntüler oluşturdu.Meclis toplantısının sona ermesinin ardından toplantı mahalle meclisine dönüştü. Söz alan Çilek Mahallesi sakinleri, meclis toplantısını mahallelerinde düzenlemesi dolayısıyla Başkan Gültak'a teşekkür etti. Kimi vatandaşlar da kentsel dönüşüm projesinden alt ve üstyapı hizmetlerine kadar birçok konuda yaşadıkları endişe ve sıkıntıları dile getirdi. Mahalleli bazı kadınlar ise meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkı sunmak istediklerini ifade ederek, kendilerine daha çok imkan sunulmasını talep etti. Kimi kadınlar, mahallerinde ortak kullanabilecekleri tandırlar yapılmasını isterken kimisi de tapu ve elektrik gibi konularda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Özellikle mahalleli kadınlar, cadde üzerine otobüs durakları konulmasını talep ederken, bazı vatandaşlar da çocukları için iş talebinde bulundu.Vatandaşların hizmetlerle ilgili dile getirdiği talep ve sıkıntılar, başkan yardımcıları ve müdürler tarafından tek tek not edildi. Gazetecilerin ilgi gösterdiği toplantıda, kentte yayın yapan yerel televizyonlar, mahallede düzenlenen belediye meclis toplantısını canlı olarak yayınladı. Meclis toplantısına, sadece Çilek değil, civar mahallelerin muhtarları da katıldı.Toplantının bitmesinin ardından salondan ayrılan Başkan Gültak, etrafını saran mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Özellikle mahalleli gençler, Gültak ile birlikte fotoğraf çektirmek adeta sıraya girdiler. - MERSİN