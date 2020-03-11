Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' protokolü imzalandı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' protokolü imzalandı

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Yunanistan'ın Delta Belediye Başkanı Giannis Loannidis arasında, 'Avrupa Birliği (AB) Kent Eşleştirme Programı' kapsamında hazırlanan, 'Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi' protokolü imzalandı.

Akdeniz Belediyesi'nde 'Kentsel Yeşil Alanlar' protokolü imzalandı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Yunanistan'ın Delta Belediye Başkanı Giannis Loannidis arasında, 'Avrupa Birliği (AB) Kent Eşleştirme Programı' kapsamında hazırlanan, 'Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi' protokolü imzalandı.


Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Delta Belediye binasında gerçekleşen imza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ile Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu, Delta Belediye Başkanı Giannis Loannidis ve belediye yetkilileri katıldı. İyi niyet temennilerinin ifade edilmesinin ardından iki başkan, Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde gerçekleşen, 'Şehir Eşleştirme Programı Protokolü'nü imzaladı.


Kentsel yeşil alanlar ve ormancılıkla ilgili işbirliği yapılacak


Protokol kapsamında Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki kentsel yeşil alanlar ile Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi sınırlarındaki yeşil alanlarla ilgili ortak çalışma ve araştırmalar yapılacak. Proje çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi ile Delta Belediyesi, özellikle kentsel yeşil alanlar ve kentsel ormancılık hakkında uzmanlık kazanmak için işbirliği yapacak ve iyi örnekleri paylaşacak. Yine her iki belediye arasında kentsel yeşil alanlar konusunda çalıştaylar düzenlenecek, seçilen kamusal yeşil alanlarda pilot sosyal inovasyon yeşil alanlar oluşturulacak.


Kentsel ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili araştırmalar gerçekleşecek


Program, Türkiye'deki yerel idarelerin, AB standartları ve politikalarının, AB üye ülkelerinde ne şekilde uygulandığını incelemeleri ve iyi örnekleri transfer ederek uygulamaya geçirmeleri noktasında önem taşıyor. Akdeniz ve Delta belediyeleri arasında imza altına alınan protokolün amaçları ise şöyle sıralandı; "Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin anlaşılmasını teşvik etmek, vatandaşların sosyal içermesinin desteklenmesi, kentsel yeşil alanları, kentsel ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumak için yasal değişiklikler önermek, benzer hedeflere sahip kuruluş ve devlet kurumlarıyla işbirliği yapmak."


Proje hakkında


Akdeniz Belediyesi, Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı ve kalıcı ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı'na geçen yıl kabul edilmişti. Proje ile ilgili son tanıtım toplantısı, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde, Akdeniz Belediyesi, Delta Belediyesi ve ANTIGONE Derneği yetkililerinin katılımıyla iki hafta önce düzenlenmişti. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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