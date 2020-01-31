Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında, kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlandı.

Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında, kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlandı. Ücretlerde önemli bir zam oranı ve sosyal haklarda iyileştirme sağlayan sözleşme, çalışanlar arasında memnuniyet oluşturdu.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yüce arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediyenin kadrolu 100 işçisini kapsarken, 2 yıl geçerli olacak. Sözleşme kapsamında, ilk yıl işçilerin ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Bu zam, sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 13 ile yüzde 15 oranında ücretlere yansıyacak. İmzalanan sözleşmede ayrıca personele 25 TL günlük izin harçlığı da sağlanırken, sözleşme gereği ikinci yılda, çalışanların ücretlerine ve sosyal yardımlara 'enflasyon oranında' zam da eklenecek.


Sözleşme ile birinci dereceden şehit yakını ve kendisi gazi olan işçilere yılda bir kez olmak üzere net 500 TL teşekkür ödeneği verilecek. Özürlü çocuğu olan çalışanlara 600 TL, kendisinin veya eşinin en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan işçiye de yılda bir defaya mahsus olmak üzere, her yıl eylül ayı maaşı ile birlikte net 600 TL yardım ödeneği verilecek.


İmza töreninde konuşan Başkan Gültak, "Bütün imkanlarımızı zorlayarak, personelimizin ücret zammı ve sosyal haklarında bir takım iyileştirmeler yaptık. Yeni sözleşme ile işçi kardeşlerimizin endişelerini çok büyük oranda giderdiğimize de inanıyorum. Çalışanlarımızın daima yanında olduğumuzu ifade eder, yeni ücret zamlarını kapsayan sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.


Hizmet-İş Sendikası yetkilileri de enflasyon üzerinde zam sağlayan ve çalışanlar arasında memnuniyet oluşturan toplu iş sözleşmesinin tamamlanmasına katkıda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Hizmet İş Sendikası, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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