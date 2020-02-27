Akdeniz Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan farklı okullarda okuyan yüzlerce çocuğa kar sevinci yaşattı.

Akdeniz Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi, System.String[]

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan farklı okullarda okuyan yüzlerce çocuğa kar sevinci yaşattı. Dağlardan kamyonlarla getirilip okul bahçelerine dökülen tonlarca kar ile oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, binlerce çocuğa unutamayacakları bir sürpriz yapıldı. Dağlardan kamyonlara yüklenip getirilen tonlarca kar, ilçedeki farklı okulların bahçesine döküldü. Teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede gördükleri kar yığını ile önce şaşkına döndüler, ardından da hep birlikte karın keyfini çıkardılar.


Kar eğlencesinin ardından duygularını paylaşan öğrenciler, çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini ifade ederek, Akdeniz Belediyesine ve Başkan Gültak'a teşekkür ettiler. Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen kar etkinliğinde, öğrencilerin kar sevincine ortak olan Başkan Gültak da onlarla birlikte kartopu oynadı. Fırlatılan kar toplarının hedefi olan Gültak, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı, çocuklara kartopu attı.


"Mini kar festivali ile çocuklarımızı sevindirdik"


Kartopu eğlencesinin ardından, etrafını saran okulun öğrencileriyle birlikte bir açıklama yapan Gültak, "Akdeniz deyince akla kar değil deniz, sıcak ve nem gelir. Fakat biz bugün ilçemizin birçok okulunda okuyan çocuklarımıza kar getirdik. Çünkü birçok insanımız, çocuğumuz dağlara, yaylaya gidemiyor, kar göremiyor. Bu etkinliğimizle, bizler de onlar için kar festivali düzenlemiş olduk. Fen işleri ekiplerimizin vasıtasıyla, kamyonlarca kar getirip okullarımızın bahçelerine yığdık. Kar göremeyen çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaptık, birlikte eğlendik" dedi. - MERSİN

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı
Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Belediyesi'nden çocuklara kar sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]