Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi

6 saat önce

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs' riskine karşı aldığı tedbirlere ilişkin, işyerlerinin saat 24.00'te kapatılıp kapatılmadığını denetledi.

Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi, System.String[]

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'koronavirüs' riskine karşı aldığı tedbirlere ilişkin, işyerlerinin saat 24.00'te kapatılıp kapatılmadığını denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, (COVID-19) hastalığının bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen halka açık eğlence merkezlerinde denetimler yaparak, gece saat 24: 00'ten sonra bu işyerlerinin kapatılması hususunu işyeri sahiplerine tebliğ etti. Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı 16 Mart 2020 tarih ve 8978085-153-E.5361 sayılı genelge üzerine, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser ve düğün salonları, çalgılı müzikli lokanta ve kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinde denetim yaparak, gece saat 24: 00'ten itibaren kapatılması gerektiğini işyeri sahiplerine tebliğ etti. - MERSİN

Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor         
14:10
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]