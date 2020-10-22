Akdeniz Belediyesi'nden mahallelere yeni park - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, Güneş Mahallesi'ne yeni bir park kazandırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi sakinlerinin çevre civarda bir park bulunmadığı için farklı ve uzak mahallelerin park alanlarına çocuklarını götürmekte zorlandıklarını ifade etmeleri sonrası, bu talepleri yerine getirildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla yıllardır atıl durumda olan alan, yapılan düzenlemenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşillendirildi.

Toplam 3 bin 800 metrekarelik alan, ailelerin vakit geçireceği kamelyalar, çocukların oynayabileceği oyun grupları, çocukların düşme riskine karşı darbe almalarını önleyecek kauçuk zemin, çöp kovaları, çim, yeşil alan çalışmaları yapıldı. Ayrıca çocuk oyun grupları da yerleştirilen yeni park mahalle sakinlerine kazandırıldı.

Özellikle kent merkezi ve merkeze yakın mahallelerde muhtarlardan ve vatandaşlardan yoğun park ve yeşil alan talebi aldıklarını dile getiren Başkan Gültak, 'İmar Müdürlüğümüzden bütün mahallelerimizde bulunan belediyemize ait ve yeşil alan olarak değerlendirilebilecek bütün alanları tespit ederek, en küçük alanları dahi özellikle çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri oyun grupları ve başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri jimnastik aletleri ile donatıyoruz. Güneş Mahallesi'nde de böyle bir alan bulduk ve hemen düzenleyerek, hizmete sunduk" dedi. - MERSİN