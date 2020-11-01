Akdeniz Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye eden Gültak, öğrencilerin isteklerini de dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, eğitime yönelik her türlü proje ve çalışmanın içerisinde olacaklarını belirterek, eğitimde gençlerin önlerinin açılması gerektiğini kaydetti.

Gültak, ilçede internet sıkıntısı çeken mahallelerin sorunlarını çözeceklerini ve hayırseverlerden gelen destekle öğrencilere tablet desteğinde bulunacaklarını ifade etti.