Akdeniz Belediyesi'nin mahallelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamı sunmak amacıyla hava koşullarının uygun olduğu günlerde, hizmet mesaisine ara vermeden devam ediyor.



Bu kapsamda Karacailyas Mahallesi'nde çalışma başlatan Fen İşleri ekipleri, burada yapılacak asfalt kaplama hizmeti öncesinde, iş makineleri yardımıyla zaman içinde eskiyen asfalt ve kaldırımları sökme işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler, söküm çalışmalarının bitmesinin hemen ardından da mahallenin kaldırımlarını yenileyecek ve sokakları asfaltla kaplayacak.



"Akdeniz'i değiştiren hizmetlerimiz devam edecek"



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, merkez-kırsal ayırımı yapmadan herkese eşit ve kaliteli hizmet sunmak için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Gültak, kent merkezi ve kırsal mahallelerin belediyecilik hizmetleri anlamındaki eksiklerini gidermek için fen işleri ekiplerini, personel ve araç-gereç anlamında güçlendirdiklerini belirtti. Gültak, "Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın daha iyi, temiz, sağlıklı ve güvenli koşullarda günlük yaşamlarını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetleri, proje ve çalışmaları insanlarımıza ve mahallelerimize sunmak için, belirlenen plan ve program dahilinde aralıksız çalışıyoruz. Özellikle geçmiş yıllarda en temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum bırakılan mahallelerimize yönelik hizmetlerimiz daha da yoğunlaşacak" dedi. - MERSİN