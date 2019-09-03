Akdeniz Belediyesi'nin okul ve ibadethalerdeki bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, okullar ve ibadethanelere yönelik bakım, onarım, tadilat ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Öğrencilerin can güvenliğini korumak için de okulların çevresine kasisler yerleştiriliyor.



Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullara yönelik hizmet ve çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede, Siteler Mahallesinde bulunan İstiklal İlkokulunda tadilat ve bakım çalışması gerçekleştiren fen işlerine bağlı ekipler, okulun binasını ve sınıfları boyadı. Çalışmalar kapsamında, okulun zaman içinde zayıflayan ve risk oluşturan çevre koruma duvarı da iş makineleriyle yıkılırken, yeni bir duvar yapılacağı bildirildi.



Cami, mescit ve Kur'an kursları temizleniyor



Öte yandan, ilçede bulunan 105 cami, mescit ve Kur 'an kursunun temizlik ve bakımı da periyodik şekilde sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ibadethane temizlik ekipleri, son olarak Demirhisar Mahalle Camii'nin temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla birlikte mahalle sakinleri, gül suyu kokan temiz ve nezih bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilecek.



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, geçtiğimiz günlerde Güneş Mahallesi pazar sokağı ziyaretinde vatandaşların; araçların hızını düşürmeleri için yola hız kesici kasisler konulmasını talepleri de yerine getirildi. Başkan Gültak'ın talimatıyla pazar sokağına hız kesici kasislerin montajı yapılarak araç trafiğinden doğabilecek riskler en aza indirildi.



Vatandaşlar ve muhtarlardan gelen taleplerle ve teknik ekiplerin yerinde incelemesi neticesinde, ağırlık olarak okul ve cami çevreleri olmak üzere, uygun olan yerlere de fen işleri ekiplerince kasisler monte edilecek. - MERSİN