MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP - Son Dakika
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MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP

19.08.2022 16:48
MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP

AKDENİZ Belediyesi'nin ücretsiz yaz futbol okulunda eğitim alan kursiyerlerinden 6 yaşındaki Eylül ve 7 yaşındaki Lina, gelecekte kadın milli futbol takımında oynamak istediklerini bildirdi.

AKDENİZ Belediyesi'nin ücretsiz yaz futbol okulunda eğitim alan kursiyerlerinden 6 yaşındaki Eylül ve 7 yaşındaki Lina, gelecekte kadın milli futbol takımında oynamak istediklerini bildirdi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarının bu yılki futbol, tenis, basketbol ve yüzme kurslarına farklı yaş gruplarından yüzlerce çocuk katıldı. Şafak Erdur Seyfi Alanya Futbol Tesisi'nde düzenlenen ücretsiz yaz okulunun futbol kursiyerleri arasında, bu yıl özellikle iki minik dikkat çekti. Eylül Ada Yıldırım ile Lina Oruç, futbol sevdası ile dikkat çekerken, minik kızların en büyük hayali, gelecekte kadın futbol milli takımında top koşturmak oldu.Ailelerinin desteğiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz yaz spor okuluna kaydolan ve futbol branşında eğitim alan kız çocukları, futboldaki hünerlerini sergilerken göz doldurdu. Eğitmenleri gözetiminde futbol tekniklerini geliştiren, top kontrolü, top sürme ve pas atmayı öğrenen minikler, penaltı atışlarındaki yeteneklerini de sergiledi.Futbolu çok sevdiğini söyleyen Eylül, Akdeniz Belediyesi yaz spor okulu sayesinde hayali olan futbola kavuştuğunu ifade etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustaaf Gültak da okulların tatil olması ile birlikte açtıkları yaz spor okulluna minikleri büyük ilgi göstermesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Okulların kapanması ile birlikte hemen temmuz ve ağustos aylarını planladık. Gençlerimizle birlikte yaz okulu açtık. Yaz okulu boyunca hocalarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum. Futbolda, tenis ve basketbolda 650 öğrencimizi ay boyunca eğittik. 700 gencimize de iki ay içinde yüzmeyi öğrettik. Temmuz ve ağustos aylarından bin 500 gencimizi değişik spor dallarında eğittik, aileleriyle mutlu ettik" dedi. (DHA)

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Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım Eylül ve Lina'nın hedefi milli takım
Kaynak: DHA

Akdeniz, Futbol, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİNİK EYLÜL VE LİNA, MİLLİ TAKIMDA TOP KOŞTURMAYA TALİP - Son Dakika
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