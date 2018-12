Akdeniz Belediyesi Personeline İş Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları Tuğrul Kar Uluslararası Çalışma Örgütü 'nün (İLO) yaptığı araştırmaya göre, dünyada her yıl meydana gelen 270 milyon iş kazasında 2 milyon 200 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.İşyerlerinde yaşanan iş kazalarına karşı tedbirlerini arttıran Akdeniz Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermeye devam ediyor. Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitime İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları Tuğrul Kar ve Cansu Zeybel Erdoğdu katıldı.Eğitim kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile işveren ve çalışanların hak ve ödevleri anlatıldı.Slaytlarla desteklediği sunumunda iş sağlığının ve iş güvenliğinin iki ayrı konu olduğuna dikkat çeken Tuğrul Kar, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bütün çalışanların kanun kapsamına dahil olduğunu söyledi."Dünyada her yıl 2 milyon 200 bin kişi yaşamını yitiriyor"Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) yaptığı araştırmaya göre, dünyada her yıl meydana gelen 270 milyon iş kazasında 2 milyon 200 bin insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Kar, "Bu rakamlar çok yüksek değil mi? Dünya üzerindeki hiçbir insan, çalıştığı için ölmeli mi? Hayır bence ölmemeli. İLO'nun aynı verilerine göre maalesef her yıl 160 milyon kişi de meslek hastalığına maruz kalmaktadır" dedi."Kazaların yüzde 98'i insan hatalarından kaynaklanıyor"İş kazalarının çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklı faktörlerden meydana geldiğini kaydeden Kar, iş kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine, kazaların yüzde 78'inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20'sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2'sinin de doğal olaylardan kaynaklandığına işaret etti.Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladılar. - MERSİN