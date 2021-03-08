Akdeniz Belediyesi 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'ni yeniledi - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesi tarafından yenilenen 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'nin yenilenerek vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha nezih, temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla, ilçe sınırlarında bulunan cami ve Kur'an kurslarının yanı sıra, dua etmek veya adak adamak için ziyaretçilerini ağırlayan türbeler de yenileniyor.

Bu kapsamda son olarak, Bahçe Mahallesinde bulunan 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi', Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri tarafından baştan sona yenilendi.

Yenilenen türbe için düzenlenen törende konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Halkımız için önemi olan değerleri önemsiyor ve sahip çıkıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu, türbemizde kapsamlı yenileme, düzenleme ve tadilat çalışması yapılarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getirildi. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu çatı altındaki dualarımız ve adaklarımız kabul olsun" dedi. - MERSİN