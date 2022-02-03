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Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek

03.02.2022 14:57

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan temizlik işçilerine koku tazminatı vereceklerini bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan temizlik işçilerine koku tazminatı vereceklerini bildirdi.

Gültak, belediyenin Teknik Hizmet Birimlerini ziyaret ederek buradaki işçilerle sohbet etti.

Gültak, gazetecilere, Akdeniz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığını anımsattı.

Sözleşmeye göre göre en düşük işçi maaşının 5 bin 214 lira olduğunu dile getiren Gültak, işçi maaşında yüzde 63'lük rekor bir artışın yaşandığını kaydetti.

Temizlik işçilerinin sözleşmesine koku tazminatı eklediklerini aktaran Gültak şöyle devam etti:

" Türkiye'de ilklerden biri. Nedir bu koku tazminatı? Çöp kamyonunu süren ya da yollarda temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işçilerine ekstra 3 lira koku tazminatı verdik. Aylık 80 lira maaşlarına yansıma olacak. Çöp kamyonunda çalışan işçilerimiz kokuyla direkt muhatap olduğu için 7 lira verdik. O da yaklaşık 180 lira ek bir para almalarını sağlayacak. Gerçekten çöp kamyonunda çalışmak zor. Dolayısıyla bu işçilerimize ilk kez koku tazminatı adı altında farklı bir ödenek çıkardık. Bu haklarıdır. Kokudan işçiler etkileniyor. Hem hijyen hayatı hem psikolojisi etkileniyor. Bunun bir farkının olmasını istedik. İleriki yıllarda bunun sabit olmasını sağladık. Bizle kalmasın, bizden sonraki dönemlerde de bu işçilerimiz farkı alsın. Akdeniz Belediyesinin imkan ve ekonomisi arttıkça bu koku tazminatının da artmasını sağlayacağız."

İşçiler memnun

İşçilerden Ferit Durmuş da koku tazminatından dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Ekrem Can da zam ve koku tazminatının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek
Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek
Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek

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Hizmet İş Sendikası, Akdeniz, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi temizlik çalışanlarına koku tazminatı verecek - Son Dakika


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