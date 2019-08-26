Akdeniz Belediyesi, TİSVA ile protokol imzaladı; 16 girişimci kadın 25 bin lira kredi aldı

Akdeniz Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile imzaladığı protokolle 16 girişimci kadına toplam 25 bin lira tutarında kredi sağladı. Kadınlar, kredi çeklerini Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın elinden aldı.



Akdeniz Belediyesi ile TİSVA arasında mikro kredi protokolü imzalandı. Protokol ile farklı yaş ve meslek gruplarından girişimci 16 kadına, toplam 25 bin lira tutarında kredi desteği sağlandı. 16 kadına mikro kredi çeklerini, makam odasında düzenlenen törenle Başkan Gültak verdi. Törene, TİSVA Mersin Şubesi yetkilileri de katıldı.



"Bu yöndeki projelerimiz devam edecek"



Törende bir konuşma yapan Başkan Gültak, kadınların, toplumsal hayata katılmaları, statülerinin iyileştirilmesi ve istihdama kazandırılmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu anlamda iş kurmak veya meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için ekonomik, sosyal ve kültürel projelere büyük değer verdiklerini belirten Gültak, belediyeye bağlı mahalle evlerinde verilen farklı alanlardaki mesleki kurslar ve eğitimlerle de bu ihtiyacı bir nebze karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Gültak, "Kadınlarımız, yeteneklerini ortaya koyarak ailelerine, çocuklarına ve topluma bir katma değer sağlıyorlar. Onların bu mücadelesini küçümseyemezdik. Bu nedenle mikro kredi sağlayan vakıf yetkilileriyle protokol imzaladık. Bu yöndeki projelerimiz devam edecek. Bugün burada kredilerini alan kadınlar için belediyemizin diğer imkanlarını da sunacağız ki, daha çok motive olsunlar, daha çok çalışıp üretsinler, aileleri ve topluma katkıları artsın. Kadınlarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.



Başarı yemini ettiler



Gültak, konuşmasından sonra farklı yaş gruplarından girişimci 16 kadına, TİSVA Mersin Şubesi ile imzalanan protokol gereği, toplamda 25 bin lira tutarındaki kredi çeklerini tek tek teslim etti. Tören, kredi alan kadınların hep birlikte başarı yeminini okumasından sonra sona erdi.



Öte yandan, mikro kredi alan kadınlar; Başkan Gültak'ın talimatıyla belediyenin düzenlediği günübirlik Gaziantep gezisine katılma fırsatı da yakaladı.



TİSVA tarafından sağlanan mikro kredi desteğinin; dar gelirli ev kadınlarına yönelik olarak 46 haftada geri ödenmek üzere 3 günlük bir eğitimden sonra sağlandığı belirtilen belediye açıklamasında, bu krediden faydalanmak isteyen girişimci kadınların, Akdeniz Belediye binasında bulunan Mikrokredi Ofisi'ne başvurması gerektiği bildirildi. - MERSİN