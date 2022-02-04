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AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU - Son Dakika

AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU

04.02.2022 15:24

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, dün gece saatlerinde kentin birçok farklı noktasında olumsuzluklara yol açan aşırı yağmurlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, dün gece saatlerinde kentin birçok farklı noktasında olumsuzluklara yol açan aşırı yağmurlarda zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte dün gece saatlerinde yaşanan sağanak yağmurlardan etkilenen vatandaşlar için teyakkuza geçti. Ekipler, gelen taleplere müdahale ederek, su basan ev ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliye çalışması yaptı. Aşırı yağışlar nedeniyle zor onlar yaşayan ve evleri zarar gören 8 kişiden oluşan 2 aile yakın civardaki otellere yerleştirildi.

Fen işleri ekipleri, kimi yerlerde tıkanan kanalizasyon giderlerini de açarken, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise, özellikle kanalizasyon atık suları ile çamur biriken bazı sokaklarda arazöz yardımıyla temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Evleri su basan ailelerden talep gelmesi halinde evde temizlik hizmeti de verilecek.

Sağanak yağmurlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, fen işleri ve çevre koruma ekiplerinin, vatandaşlardan gelen çağrılara olabilecek en kısa sürede müdahale ettiğini ifade etti. Mersin'de birkaç gündür etkili olan, ancak özellikle dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar sonucu, bazı vatandaşların zor anlar yaşadığını kaydeden Başkan Gültak, 'Kentimizde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ekiplerimiz gece saatlerinde sahaya inerek yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaşıp bir yandan su tahliyesi, diğer yandan yağmur sularına maruz kalan ev, avlu ve sokaklarda su tahliye çalışması yaptı. Sahada görevli ekiplerimiz, gece-gündüz demeden ilçe sakini vatandaşlarımızdan gelen taleplere yanıt vermeye, onlara yardımcı olmaya devam edecek' diye konuştu.

AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU
AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU
AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU

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Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKDENİZ BELEDİYESİ, YAĞMURDAN ETKİLENEN AİLELERİN YARDIMINA KOŞTU - Son Dakika
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