Akdeniz Belediyesi, yaşlı ve engellileri yalnız bırakmıyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri son 6 ayda yüzlerce kişiye ulaşarak, kişisel bakımlarını ve ev temizliklerini yaptı.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün; ilçe genelinde 65 yaş üstü, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti sürüyor. Ekipler, 1 Ocak-30 Haziran 2020 itibariyle 177 ev temizliği, 139 kişiye kişisel bakım hizmeti verdi. Korona virüs salgını nedeniyle daha kontrollü ve dikkatli şekilde verilen hizmet sayesinde ilçe genelinde periyodik şekilde ulaşılan aile sayısı ise 316'ya çıktı.



"Yaşlılarımız bizim atamız, öğretmenimiz ve hafızamızdır"



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pandemi sürecine rağmen evde bakım ve temizlik hizmetinin sürdüğünü ifade etti. Gültak, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın daima yanındayız, onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yaşlılarımız; bizim atamız, öğretmenimiz ve geçmişimize dair en kıymetli hafızamızdır. Bizleri büyütüp bugünlere getiren büyüklerimizin kıymetini bilmeli, onları sevmeli ve saygı göstermeliyiz. Bizler de gönül belediyeciliği şiarıyla yaşlılarımızın yardımına koşuyor, imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Geçen yıl binlerce ailemize ulaşıp hizmet verdik. Amacımız, yaşlı ve engelli insanlarımızın, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yalnız, kimsesiz olmadıklarını hissettirmektir. Onlardan alacağımız hayır duaları, bizim için en büyük mükafattır. Önümüzdeki günlerde daha fazla ailemize ve yaşlımıza ulaşarak aynı hizmeti vermeye, gönüllerini kazanmaya devam edeceğiz" dedi.



Mahalle muhtarları ve vatandaşlara da seslenen Başkan Gültak, bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmelerini istedi.



Öte yandan, kendilerine yönelik kişisel bakımın yanı sıra, evde de temizlik hizmeti sunan ekipleri karşılarında görünce mutlu olan vatandaşlar, hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirip teşekkürlerini ifade ettiler.



Hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı vatandaşlar veya yakınlarının, 05302909797 ile 0324 2320441/42 numaralı telefonlar aracılığıyla yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi. - MERSİN