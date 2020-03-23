Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Tırmıl hayvan pazarını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Tırmıl hayvan pazarını kaldırdı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Tırmıl hayvan pazarını kaldırdı

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mersin Valiliği hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar neticesinde Tırmıl hayvan pazarının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Tırmıl hayvan pazarını kaldırdı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mersin Valiliği hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar neticesinde Tırmıl hayvan pazarının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Küçükbaş hayvancılığın satışının yapıldığı Tırmıl hayvan pazarı, çevreden gelen şikayetler ve korona virüsüne (COVİD-19) tedbir amaçlı Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerinin kurmuş olduğu çadırları kaldırması yönünde anons geçti. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye BaşkanıMustafa Gültak, "Özgürlük Mahallesi Tırmıl tepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda, çevredeki vatandaşların CİMER'e yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür ve orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır" dedi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:30 Kaynak: İHA

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