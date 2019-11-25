Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
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Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi, emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerini 30 Kasım Cumartesi ile 1 Aralık Pazar günleri 08.30 ve 15.00 saatleri arasında açık tutacak.

Akdeniz Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak, System.String[]

Akdeniz Belediyesi, emlak ve çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerini 30 Kasım Cumartesi ile 1 Aralık Pazar günleri 08.30 ve 15.00 saatleri arasında açık tutacak.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergilerinin ikinci taksitini ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 Cumartesi günü sona ereceği anımsatıldı. Son ödeme günü hafta sonuna denk geldiği için belediye merkez binada bulunan veznelerin hafta sonunda açık olacağı belirtilen açıklamada, vergi mükellefi vatandaşların, hem yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmalarını önlemek hem de olası yığılmaları önlemek amacıyla merkez binasında bulunan veznelerin 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar 2019 açık olacağı bildirildi. Açıklamaya göre, vatandaşlar, hafta sonunda 08.30 ile 15.00 saatleri arasında belediyeye gelerek, söz konusu vergilerini ödeyebilecek. Öte yandan, Huzurkent'te de bir ödeme veznesi açılarak, kent merkezine uzak vatandaşların vergi ödemelerini yapmaları kolaylaştırılacak. Vatandaşlar, vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.akdeniz.bel.tr web sayfasının e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek. Vergi mükellefleri, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasına ait kredi kartlarıyla üç taksit halinde vergi ödemelerini yapabilecekler. - MERSİN

Akdeniz, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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