Akdeniz Belediyesinden 34 amatör spor kulübüne 125 bin TL destek

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Amatör Spor Haftasında, kentte mücadele veren 34 amatör spor kulübüne toplam 125 bin lira nakdi destek verdi. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bu kulüplerimizden, futbol ile uğraşanlara 5'er bin lira; diğer amatör kulüplere de 2'şer bin lira nakdi yardım verdik" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın, amatör spor kulüpleri ile sporculara desteği sürüyor. Bu kapsamda, Şafak Erdur-Seyfi Alanya Spor Tesisinde düzenlenen törende, Başkan Mustafa Gültak tarafından, 34 amatör spor kulübüne toplam 125 bin TL nakdi destek verildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticilerinin katıldığı törende konuşan Başkan Gültak, göreve geldiği günden bu yana amatör sporculara ikinci kez destek sağladıklarını hatırlattı. Pandemiden kaynaklı sıkıntılara dikkat çeken Gültak, "Kendi ihtiyaçlarını en iyi kulüplerimiz ve sporcularımız bilir düşüncesinden hareketle imkanlarımız dahilinde nakdi yardım yapalım dedik. Ayakkabı, eşofman, top alımı veya başka şekilde değerlendirirler. Bu artık spor kulüplerimize kalmış" diye konuştu.

"34 amatör spor kulübüne 125 bin lira nakdi yardım yaptık"

Mersin'de toplam 34 amatör spor kulübünün mücadele ettiğini kaydeden Gültak, "Bu kulüplerimizden futbol ile uğraşanlara 5'er bin lira, diğer amatör kulüplere de 2'şer bin lira nakdi yardım verdik. Böylelikle amatör spor kulüplerimize toplamda 125 bin lira nakdi yardım yapmış oluyoruz. Zira futbol, basketbol veya herhangi bir spor dalının amatörü, altyapısı olmadan gelişmesi mümkün değildir. O nedenle amatör spor kulüplerimizi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Farklı dallarda sporcular yetiştiriyoruz"

Spora önem verdiğini ve göreve geldikten sonra belediye bünyesinde farklı branşlarda spor kulüpleri açıldığını da belirten Gültak, "Şu an 3'üncü ligde oynayan engeli basketbol takımımız var. Kendi futbol takımımız altyapıdan devamlı oyuncu yetiştirip, üst liglerde mücadele eden kulüplere gönderiyoruz. Hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine kick boks, taekwondo, muay thai ve değişik spor dallarında da sporcular yetiştiriyor, bünyemize çok başarılı sporcular katıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sporcularımızın Akdeniz Belediyesi'nin dünya çapında sesini getireceklerine de gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Devlet ve hükümetin de desteğiyle Akdeniz'e yeni spor tesisi ve sahaları kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Gültak, mevcut sahaların da ayrıca tadilattan geçirilip iyileştirilmesi çalışmalarının devam edeceğini; Akdeniz ilçesinde spor sahası ihtiyacı olan tek mahalle kalmayacağını sözlerine ekledi.

Mersin ASKF Başkanı Ertaş da özellikle pandemi süreci nedeniyle sıkıntıların yaşandığı bu günlerde kentin amatör spor kulüplerini unutmayıp destek sağlayan Başkanı Gültak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Gültak, 125 bin liralık sembolik çeki, spor kulübü yöneticileri adına ASKF Başkanı Ertaş'a teslim etti. - MERSİN