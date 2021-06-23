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Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği - Son Dakika

Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği

23.06.2021 14:11
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği, System.String[]

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla kendi vatanlarından Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan aileler ve çocuklarının katılımıyla renkli bir etkinliğe imza atıldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla kendi vatanlarından Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan aileler ve çocuklarının katılımıyla renkli bir etkinliğe imza atıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Adanalıoğlu Mahallesinde mülteci ve göçmen ailelerin yaşadığı çadırlarda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar açık havada film izleme keyfi yaşarken, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterileri ile de keyifli vakit geçirdiler. Kızılay Toplum Merkezi tarafından da kadınlar ile çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte, Kültür Sanat Evi öğretmen ve kursiyerlerince katılımcı kadınlara ve çocuklara kuaför hizmeti de sunuldu.

"Nedenler ortadan kaldırılmadan mülteci sorunu çözülemez"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da etkinliğe katılarak, çocuklar ve ailelerinin heyecanına, sevinç ve mutluluğuna ortak oldu. Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, "Bölgemizdeki tüm mülteci ailelere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların ana vatanından gönülsüz bir şekilde başka yerlere göç etme nedenlerini ortadan kaldırmadıktan sonra sadece yardımlarla dünyadaki mülteci sorunu çözülemez. Etrafımızdaki birçok ülkeden vatanlarından zorla çıkarılan mültecileri kendi ülkemizde misafir ettiğimiz için ve her türlü desteği verdiğinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tüm liderlerin, mülteci sorununa çözüm için çalışma yapması gerekiyor"

Mültecileri Türkiye'de misafir etmenin çok önemli olduğunu belirten Gültak, "Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum; tüm dünya liderlerinin bu mültecilik sorununu ortadan kaldıracak bir çalışma yapması gerekiyor. Bunun nedeni bir savaş ya da doğal afet olabilir. İnsanların kendi topraklarından zoraki gitme nedenlerini ortadan kaldırmak gerekir. O yüzden tüm dünyadaki liderlerin savaşlara, zulme ve haksız bir şekilde diğer insanların topraklarını gaspına karşı durmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Biz barıştan, insanlıktan, kardeşlikten yanayız"

Dünyanın çok büyük olduğunu ve herkesin insanca yaşaması için bolca imkan sunulduğunu vurgulayan Gültak, "O yüzden insanları kendi topraklarından sürükleyerek sömürgecilik yapan tüm zalimleri buradan kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'dünya her zaman 5'ten büyüktür'. O yüzden biz, barıştan, insanlıktan, kardeşlikten yanayız. Topraklarından istemeden çıkmış vatandaşlarımız, barış sayesinde inşallah topraklarına geri dönerler ve anavatan özlemi çekmezler. Topraklarınıza dönene kadar bizler sizleri en iyi şekilde misafir edeceğiz. Elimizden geldiği kadar her konuda yardımcı olacağız" diye konuştu.

Etkinlikte, Dillerin Ahengi Müzik Grubu da katılımcılara müzik dinletisi sundu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği

Akdeniz, Mülteci, Kızılay, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Mülteciler Günü' etkinliği - Son Dakika


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