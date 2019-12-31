Akdeniz Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' projesi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, bebek ihtiyaçlarının bulunduğu çanta hediye ettiği 'Hoş Geldin Bebek' projesini başlattı.



Başkan Gültak, Akdeniz'de bir ilke daha imza atarak, 2020 yeni hizmet döneminin başlamasıyla birlikte Akdeniz ilçesinde yeni çocuk sahibi olan ailelere kolaylık sağlayacak "Hoş Geldin Bebek" adlı projeyi hayata geçirdi. Gültak, yeni yılın en özel ve anlamlı hizmetlerinden biri olan proje kapsamında, Gündoğdu Mahallesinde yaşayan ve birkaç gün önce bebeklerini dünyaya getiren Fatma Zorba ile Gizem Zorba adlı anneleri ziyaret etti.



Minik bebeklere hemşehrilik beratı verildi



Dünyaya yeni gelen Azra ve Nisa Nur adı verilen bebekleri kucağına alıp seven Başkan Gültak, içerisinde yeni doğan bebeklerinin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım, sağlık ve temizlik ürünlerinin bulunduğu bebek çantalarını da annelere hediye etti. Bebeklere 'Hemşehrilik Beratı' da veren Gültak, akraba olan ailelerle sohbet etti.



"Bu güzel günde, anne babaların sevincine ortak olmak istedik"



Gültak, ziyarette yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Mersin'de yaşamı güzelleştiren sosyal ağırlıklı hizmet ve projelere yenilerini ekleyeceklerini vurguladı. "Sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplum; sağlıklı bir toplum da büyük ve güçlü bir devlet demektir" diyen Gültak, "Barış, huzur, kardeşlik bizim için çok kıymet verdiğimiz konular. Akdeniz'de, geçmişte unutulan insanlarımızı kucaklamak istiyoruz. Amacımız, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak. Belediye olarak ailelerimizin yanında ne kadar çok yer alırsak bizler de o kadar mutlu oluruz. Bu güzel günlerinde anne ve babaların sevincine, heyecan ve mutluluğuna ortak olmak, küçük de olsa dünyaya gözlerini yeni açan güzel bebeklerimize katkıda bulunmak istedik. Mutlu günlerinde insanlarımızın yanında olacak, hayatın her anında halkımızın gönlüne dokunan hizmetlere imza atmayı sürdüreceğiz. Bu projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.



Aileler memnuniyetlerini dile getirdi, teşekkür etti



Başkan Gültak'ın ziyareti dolayısıyla çok duygulandıklarını ifade eden ebeveynler ise yeni doğan bebeklerine hediye edilen çanta dolusu üründen çok memnun kaldıklarını dile getirip, teşekkür ettiler.



Aileleri ziyaretlerde; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Rehberlik ve Danışma Merkezinin uzman ekibi tarafından ebeveynlere, 0-6 yaş arası gelişim dönemini anlatan anne-baba rehberi kartları verildi; çocuk bakımı, beslenmesi ve uyku düzeni, güvenli bağlanma, anne-bebek ilişkisi ve manevi rehberlik konularında bilgiler aktarıldı. Uzman psikolog tarafından bebeklere 6 ayda bir gelişimsel tarama testleri uygulanarak gelişimsel takibe alınmaları da planlandı. - MERSİN