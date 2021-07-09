Akdeniz Belediyesinden Mersin Uluslararası Müzik Festivaline 150 bin TL destek

Akdeniz Belediye Meclisi, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline 150 bin TL, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresine ise 50 bin TL destek verilmesini kararlaştırdı.

Akdeniz Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci birleşiminde, 11 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline, Akdeniz Belediyesince yapılacak KDV dahil 150 bin TL maddi destek verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kültür ve sanat faaliyetlerine katkılarının süreceğini belirterek, "Festivalin kentimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan; Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde 7-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresine de Akdeniz Belediyesi tarafından yapılacak KDV hariç 50 bin TL maddi destek sağlanması da oy birliği ile meclisten geçti.

Mecliste; Karaduvar Mahallesi 138 Ada 5, 6 ve 7 parselleri kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında, ilgili parsellerin tümünde gri su üretmek amacıyla kurulacak su artıma tesisi olarak kullanılmak koşulu ile sanayi ve depolama alanı olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. Toplantıda ayrıca, İhsaniye Mahallesinde Serdal Kuyucuoğlu Parkı içerisinde belediyeye ait binanın, muhtarlık binası olarak kullanılmak ve her türlü abonelik işlemlerinin muhtarlık adına yapılması şartı ile İhsaniye Mahalle Muhtarlığına bedelsiz tahsisi ile ilgili teklif de oy birliği ile kabul edildi.

Pamukluk Barajı ve sulama kanallarının acil olarak tamamlaması için meclisin ve komisyonların konuyu yerinde görmesi, inceleyip, raporlaması ve konunun takipçisi olması, kamuoyu oluşturması, gerekli mercileri zorlayıcı olması, sorumluluk alması ve çözümü için duyarlılık içinde bulunulması ile ilgili önerge de karara bağlanarak oy birliği ile meclisten geçti. - MERSİN