Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım - Son Dakika

Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi, okullara verdiği destek çerçevesinde, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım, System.String[]

Akdeniz Belediyesi, okullara verdiği destek çerçevesinde, Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan okullara yönelik bakım, onarım, temizlik ve tadilat hizmeti vermeye devam ediyor. Ekipler, son olarak Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine kamelya yerleştirdi, ağaçları budadı, ardından da okulda temizlik çalışması yaptı.


Okullara yönelik çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Eğitim, üzerinde özellikle durduğumuz, ayrı önem verdiğimiz bir alan. Okullarımızın sahip olduğu fiziki koşulları iyileştirmek, çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim almalarını sağlayıp fırsat eşitliği sağlamak adına, belediye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı ve desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda İhsaniye Mahallesinde bulunan Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Gültak, ihtiyaç duyan veya talep gelen tüm okullara hizmet vereceklerinin altını çizdi. Gültak, "Okulumuzu ziyaretimde, okulumuzun eksiklerini yerinde tespit ederek, ayrıca öğretmenlerimizin de taleplerini dinleyerek çalışmaların en kısa sürede başlatılması için ilgili birimlerimize talimat vermiştim. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçerek okulumuzun isteklerini yerine getirdi. Öncelikle bahçedeki Atatürk büstünün çevresini çiçeklendiren ekibimiz, ağaçların budama çalışmasını tamamladı ve okul bahçesine kamelya yerleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibimiz de okul bahçesinde temizlik hizmetini tamamladı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Anadolu Lisesi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi
Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi Anadolu Lisesi'nden anlamlı davranış: "Her yaşta her yerde" okuyorum projesini başlattı Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediyesinden okullarda bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]