Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması - Son Dakika

Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması

08.12.2020 16:30
Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara, belediye binasına gelmeden de çeşitli vergi, borç ve cezalarını bilgisayar veya cep telefonu üzerinden yapılandırma ve ödeme imkanı sunulduğu bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara, belediye binasına gelmeden de çeşitli vergi, borç ve cezalarını bilgisayar veya cep telefonu üzerinden yapılandırma ve ödeme imkanı sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre ve temizlik, ilan-reklam vergisi ile diğer vergi ve para cezalarını ödemede, vergi mükellefi vatandaşlara 18 aya varan taksitlendirme imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmeden, internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden de 'https://e-belediye.akdeniz.bel.tr' adresine giriş yaparak borçlarını, vergi veya cezalarını ödeyebilecek.

Belediyeye girişte HES kodu kontrolü yapılıyor

Akdeniz Belediyesi, pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların merkez belediye binasına girişleri sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrolü yapıyor. HES kodu olmayan vatandaşlara da görevli personeller, gerekli tedbirleri alarak yardımcı oluyor. Bu nedenle çeşitli iş ve işlemleri için Akdeniz Belediye binasına gelecek olan vatandaşların, hem zamandan kazanmaları hem de işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması açısından, HES kodlarını önceden almalarında yarar var.

Yapılandırmada son gün 31 Aralık 2020

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden de vergi mükellefi vatandaşlara yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı; "Belediyemize olan 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi ve ceza borçlarına dair yapılandırma işlemlerinizi, Akdeniz Belediyesi veznelerimizden veya 'www.akdeniz.bel.tr' internet sitemize giriş yaparak, 'https://e-belediye.akdeniz.bel.tr' modülü üzerinden de 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapabilirsiniz." - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması

Akdeniz, Mersin, Vergi, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması - Son Dakika


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