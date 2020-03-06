Akdeniz Belediyespor, BAL yolunda - Son Dakika
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Akdeniz Belediyespor, BAL yolunda

12 dakika önce

Süper Amatör Ligi play-off gruplarına kalma başarısı elde eden Akdeniz Belediye Spor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) katılabilme yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Akdeniz Belediyespor, BAL yolunda, System.String[]

Süper Amatör Ligi play-off gruplarına kalma başarısı elde eden Akdeniz Belediye Spor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) katılabilme yolunda da emin adımlarla ilerliyor.


Geçtiğimiz hafta oynadığı maçta, Gülnar Belediyespor'u yenerek bu yolda önemli bir avantaj elde eden Akdeniz Belediye Spor, play off maçları kapsamında, Tarsus deplasmanında oynayacağı ikinci müsabakada, rakip takım Tarsus Belediye Spor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi yoğun şekilde idman ve hazırlıklarını sürdüren Akdeniz Belediyesporlu oyuncular ve teknik yönetimi, 7 Mart 2020 Cumartesi günü Tarsus'ta oynanacak karşılaşmada iyi bir sonuç alarak BAL yükselmedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. - MERSİN

Akdeniz, Gülnar, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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