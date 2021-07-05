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Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak

05.07.2021 12:02
Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak, System.String[]

Akdeniz Belediyesporun milli boksörü Gülizar Kara, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında K1 70 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Belediyesporun milli boksörü Gülizar Kara, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında K1 70 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Kara, şimdi de 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında ay yıldızlı forma için ter dökmeye hazırlanıyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübünün kick boks sporcusu Gülizar Kara, büyük bir başarıya daha imza attı. Ağabeyinin önerisi ile başladığı Uzak Doğu dövüş sporlarında, önce muay thai, ardından wushuda dünya şampiyonaları elde eden Gülizar Kara, girdiği her yarışmada milli takımın göğsünü kabartmaya devam ediyor. Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Kara, Şırnak'ta düzenlenen ve 60 ilden gelen bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasında, K1-70 kilogramda şampiyonluğu elde ederek altın madalya kazandı.

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğu"

Genç sporcu Kara, bu büyük başarısı sayesinde 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Elde ettiği sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Sporcu Kara, "Uzun süredir verdiğim emeklerin karşılığını almaya devam ediyorum. En son, Şırnak'ta K1 70 kilogramda yarıştım ve birinci oldum. Bu sonuç bana İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası biletini de kazandırmış oldu. Milli formayla yarışma gururunu bir kez daha yaşayacağım. Şimdiki hedefim İtalya'da dünya şampiyonu olup bayrağımızı yeniden dalgalandırmak" dedi.

"Sporcularımıza desteğimizin meyvelerini topluyoruz"

Elde ettiği başarıları dolayısıyla Gülizar Kara'yı tebrik eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da "Spora ve sporcularımıza sağladığımız katkı ve desteklerin meyvesini bir bir toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Spor Kulübümüzün başarılı ve gelecek vaat eden sporcularından biri olan Gülizar kızımızı tebrik ediyorum. İtalya'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonasında çıkacağı karşılaşmalarda da büyük başarılar göstermesini ve bayrağımızı dalgalandırmasını, göğsümüzü bir kez daha kabartmasını diliyorum. Gençlerimizi ve çocuklarımızı sporun farklı dallarıyla buluşturup, Akdeniz'i sporla anılan bir ilçeye dönüştürürken, geleceğin sporcularını yetiştirmeye ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak
Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak
Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak
Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak

Gülizar Kara, Akdeniz, Şırnak, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akdeniz Belediyesporlu milli boksör Gülizar Kara, Dünya Şampiyonasına katılacak - Son Dakika Spor


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