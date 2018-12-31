Son Dakika Haberleri: Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

56 dakika önce

Akdeniz Bölgesi'nin 1 Ocak 2019 tarihinde sabah saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.

Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Akdeniz Bölgesi'nin 1 Ocak 2019 tarihinde sabah saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (saatte 50-75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini azaltacağı kaydedildi.

Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (saatte 40-60 kilometre), açıklarda ise 8 (saatte 75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:17:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]