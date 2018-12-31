Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı
56 dakika önce
Akdeniz Bölgesi'nin 1 Ocak 2019 tarihinde sabah saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.
Akdeniz Bölgesi
'nin 1 Ocak 2019 tarihinde sabah saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi. Mersin
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (saatte 50-75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini azaltacağı kaydedildi. Doğu Akdeniz
'de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (saatte 40-60 kilometre), açıklarda ise 8 (saatte 75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:21 Kaynak: İHA
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