Son Dakika Haberleri: Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı

8 dakika önce

Akdeniz Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Akdeniz Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazar günü Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın geceden pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Akdeniz Bölgesi, Akdeniz, Ekonomi
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