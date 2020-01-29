Akdeniz Bölgesi için sağanak, kar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Akdeniz Bölgesi için sağanak, kar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ( Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kuvvetli güneybatılı rüzgarla birlikte yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların da Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Akdeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden fırtına, doğusunda yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma akşam saatlerinde batı kesimlerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki sağanak, kar ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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