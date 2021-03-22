Burdur ve Isparta'da kuvvetli yağış bekleniyor

Burdur ve Isparta'da yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı ve çarşamba günleri Burdur ve Isparta genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.