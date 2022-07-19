Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı - Son Dakika
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Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı

19.07.2022 18:25
Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Anadolu Adliyesi'ndeki müracaat savcılığı görevinden Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gamze Almalı görevine başladı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Anadolu Adliyesi'ndeki müracaat savcılığı görevinden Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gamze Almalı görevine başladı. HSK'nın bu kararnamesiyle birlikte Almalı, Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilçeye atanan ilk kadın Başsavcı oldu.

Anadolu Adliyesi'nde müracaat savcılığı görevinde bulunurken, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 1'inci Dairesi'nce yayınlanan yaz kararnamesi ile Antalya'daki Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Başsavcı Gamze Almalı, görevine başladı. Bu atamayla birlikte Almalı, Akdeniz Bölgesi'ndeki bir ilçeye atanan ilk kadın Başsavcı oldu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz bölgesine atanan ilk kadın başsavcı göreve başladı - Son Dakika

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