Akdeniz bölgesinin batısı için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesinin batısında yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bölgenin batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.