Son Dakika Haberleri: Akdeniz Bowling Şampiyonası

Akdeniz Bowling Şampiyonası

1 saat önce

Malta'da düzenlenen Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda birinci oldu.

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Malta'da düzenlenen Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkenin katıldığı organizasyonda Türk sporcular, 3 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Şampiyonada tek erkeklerde Taygun Erkeskin, çift erkeklerde Taygun Erkeskin ve Gediz Ege, karışık çiftlerde de Taygun Erkeskin ve Ebru Özoğluntur altın madalya kazandı. Çift kadınlarda Ebru Özoğluntur ve Gökçe Çınar, tüm kategorilerde de Taygun Erkeskin bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye, elde ettiği madalyalarla şampiyonayı genel klasmanda birinci sırada bitirdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, milli sporcuların şampiyonada yüksek bir sayı ortalamasıyla mücadele ettiğini belirterek, "Millilerimiz bu turnuvada çok yüksek bir performans yakaladı. Özellikle Taygun Erkeskin performansı ile turnuvanın yıldız sporcusu olmayı başardı. Yunanistan, Fransa, İtalya başta olmak üzere çok güçlü ülkelerin de yer aldığı turnuvada birinci olmak göğsümüzü kabarttı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:48 Kaynak: AA

Malta, Türkiye, Akdeniz, Spor
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