Son Dakika Haberleri: Akdeniz canavarı balon balığı kameralara böyle yansıdı…
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Akdeniz canavarı balon balığı kameralara böyle yansıdı…

1 saat önce

Jilet gibi dişleriyle teneke kutuyu yiyen canavar balık, balıkçıların ağına takıldı.

Akdeniz canavarı balon balığı kameralara böyle yansıdı…, System.String[]

Jilet gibi dişleriyle teneke kutuyu yiyen canavar balık, balıkçıların ağına takıldı.

Akdeniz'de balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balığı, Antalya Körfezi'nde artık daha sık görünüyor.
Balon balık, tekne güvertesinde kendisine uzatılan teneke kutuyu hiç zorlanmadan parçaladı.
Balıkçılar arasında "Akdeniz canavarı" olarak bilinen balon balığı, insanlar için tehdit oluşturduğu kadar bölge balıkçılığı için de tehdit. Yavru balıkları yiyen balon balığı balıkçıların da ağlarını parçalıyor.

Kaptan İlhan Kaya, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türlerden 'Balon Balığı'nın dişleriyle ağları parçaladığını, avlarını ve teknelerini yediğini belirterek, "Yamyam balık kabusumuz oldu"  dedi.

Görüntü dökümü
-Balon balığının teneke kutuyu parçalaması
-Balon balığından genel ve detaylar
-Kaptan İlhan Kaya'nın açıklaması
-Detaylar

ANTALYA



Antalya, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:44 Kaynak: DHA
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