EcoVadis'den Akdeniz Chemson'a 2 gümüş, 1 bronz madalya

OYAK Grubu Kimya Şirketi Akdeniz Chemson, bağımsız iş sürdürülebilirliği derecelendirme sağlayıcısı EcoVadis tarafından yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi 2021'de Avusturya ve Türkiye için gümüş, Avustralya için de bronz olmak üzere üç ülkedeki faaliyetleriyle ödüle layık görüldü.

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını faaliyette bulunduğu sektöre, şirketin büyüklüğüne ve coğrafi konumuna göre analiz eden değerlendirmede Akdeniz Chemson, Avusturya ve Türkiye için gümüş, Avustralya için de bronz olmak üzere üç ülkede madalya kazanma başarısı gösterdiğini duyurdu.

"ÇEVRE BİLİNCİNİN BENİMSENMESİ DESTEKLENİYOR"

Akdeniz Chemson; çevre, çalışan ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularına odaklanan 21 çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterine dayanan ve 75 binden fazla şirketin değerlendirildiği EcoVadis değerlendirmesinde 2 gümüş, 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "OYAK'ın sürdürülebilirlik politikası ve stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak izleyen Akdeniz Chemson, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırarak performansını her geçen gün iyileştiriyor. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulayarak tesislerinde tüm faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten Akdeniz Chemson, çevre bilincinin çalışanlar, tedarikçiler ve taşeronlar tarafından etkin bir şekilde benimsenmesini destekliyor.