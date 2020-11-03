Akdeniz Chemson'dan 27 milyon dolarlık yatırım

Son iki yıldır yaptığı yatırımlarla Rusya'da pazar liderliğini yakalayan Akdeniz Chemson, Çin pazarındaki payını yükseltmek için de Çin'e fabrika kuruyor. Toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla, en yeni teknolojilerle kurulacak olan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 60 bin ton olacak.

OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve Chemson'u 'Akdeniz Chemson' markası altında birleştirmesinin ardından PVC stabilizatörü sektöründe dünyanın en büyüğü olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yağılan açıklamaya göre PVC stabilizatörü şirketi Akdeniz Chemson, birleşmenin ardından ilk yatırımını Çin'e gerçekleştiriyor. Büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamak, üretim kapasitesini arttırmak ve üstün kalite odaklı hizmet sağlamak amacıyla yapılan yatırımla birlikte Akdeniz Chemson'un, Çin pazarı için üretim kapasitesini ilk aşamada yaklaşık üç kat arttırması bekleniyor.

Akdeniz Chemson'un küresel PVC stabilizatör üretimini arttıracak olan fabrika, iki aşamada toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek. İlk aşamada 17 milyon dolarlık yatırımla 30 bin ton üretim hedefleyen fabrika, ikinci aşamada yapılacak 10 milyon dolarlık yatırımla üretimine bir 30 bin ton daha ekleyecek.

Şirketin, bu fabrika ile Çin'deki kalsiyum çinko stabilizatör sistemlerinin de öncüsü olması hedefleniyor. - İSTANBUL