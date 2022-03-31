Akdeniz Chemson 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Akdeniz Chemson 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'ne layık görüldü

31.03.2022 11:23
Akdeniz Chemson 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'ne layık görüldü

PVC stabilizatörü şirketi Akdeniz Chemson, 2016'da başlattığı 'Kurşun Metal Yerlileştirme Projesi' ile 10. Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Kimya sektöründe 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'ne layık görüldü.

PVC stabilizatörü şirketi Akdeniz Chemson, 2016'da başlattığı 'Kurşun Metal Yerlileştirme Projesi' ile 10. Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde Kimya sektöründe 'En İyi Yerlileştirme Proje Ödülü'ne layık görüldü.

OYAK Grubu Şirketlerinden Akdeniz Chemson, son altı yıldır yürüttüğü 'Kurşun Metal Yerlileştirme Projesi' ile Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetim Zirvesi'nde Kimya sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül, Türkiye'de üretimi bulunmayan veya yüksek maliyetlerle ithal edilen ürünlerin, satın alma yöneticileri önderliğinde yerlileştirilmesini sağlayan firmalara veriliyor.

2016'YA KADAR YÜZDE 100'Ü YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİYORDU

Zirvede, Akdeniz Chemson Hammadde Satın Alma Departmanı ekibi, böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Bundan altı yıl öncesine kadar Türkiye'de stabilizatör üretiminde kullanılacak kalitede kurşun üretimi yapılmazken, yerli kurşun üreticileri de böyle bir pazarın varlığından haberdar değillerdi. Akdeniz Chemson tarafından 2016'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak yerli üreticilere numuneler gönderilip, kabul edilebilir kalitede kurşun metali üretmeleri için teşvikte bulunuldu. Akdeniz Chemson, 2016'ya kadar yüzde 100'ünü yurt dışından ithal ettiği saf kurşun miktarının tamamını, bugün yurt içinde dönüştürülmüş kurşun metalini üreten firmalardan sağlamaya başladı.

Halen 110 ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefliyor. Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı odak pazarları olarak belirleyen şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket bu tesislerinde kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin birçoğunu üretmeye devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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