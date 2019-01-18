Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezleri Projesi Tamamlandı

Türkiye'nin ilk ve tek güdümlü 6 sosyal destek programı projesinden biri olan "Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezleri Projesi" tamamlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek güdümlü 6 sosyal destek programı projesinden biri olan "Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezleri Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında Akdeniz Belediyesi'ne bağlı 4 mahalle evinde kurs ve eğitim alan yüzlerce kadının ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunuldu.



Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanıp, Mersin Valiliği öncülüğünde 2017 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında teklif edilen ve Kalkınma Bakanlığı'nca onaylanıp finanse edilen projenin başlangıç tarihi 1 Kasım 2017, bitiş tarihi 31 Ekim 2018 olarak belirlenmişti. Yoğun ilgi gören Akdeniz Çoklu Eğitim Merkezleri Projesi, 3 aylık uzatmanın ardından 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Proje kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen kapanış töreni, kursiyerlerin birbirinden farklı el emeği göz nuru eserlerinin beğeniye sunulduğu sergi ve renkli gösterilerle gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, Adanalıoğlu, Çay, Çilek ve Karaduvar mahalle evlerinde eğitim alan kursiyerlerin giyim, biçki, dikiş–nakış, takı-tasarım, resim, ebru ve mozaik, seramik, ahşap oyma ve boyama ürünleri sergilendi. Burada konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, meslek ve beceri edindirme kurslarının önemine dikkat çekerek, "Akdeniz Belediyesi olarak, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra özellikle sosyal ve kültürel hizmetlerin de önemli olduğunu düşündük. Akdeniz ilçemiz yoğun göç alan, farklı etnik köken ve düşünceden insanımızın, bir arada huzur içinde yaşadığı bir yer. Göç dolayısıyla Mersin'e gelen toplumsal kesimlerin kent ile uyumunun önemli bir sorun olduğu değerlendiriliyor. İşte buradan hareketle sosyal ve kültürel etkinliklerin ve bu tür merkezlerin sayısının az olduğu düşünüldüğünde, bu etkinlikleri çoğaltmak adına Akdeniz Belediyesi olarak SODES projesini geliştirdik" dedi.



Çocuklu kursiyerler için tüm kurslarda kreşler de açtıklarını kaydeden Pamuk, "Kurslarımız beklentimizin çok üzerinde yoğun bir ilgi gördü. Projenin başında bin kursiyer hedeflemiştik, ancak bin 700'ün üzerinde kursiyerimiz kurslara katıldı. Dolayısıyla kurs ve kursiyer sayımızı yüzde yüz oranında aştık. SODES projemizin kabul edilmesi ve hayata geçmesinde emeği geçen, maddi ve manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile Mersin Valimiz Ali İhsan Su'ya, proje koordinatörlerine, kurs öğretmenleri ve bizleri yalnız bırakmayarak her şeye rağmen kurslara katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Pamuk'un konuşmasının ardından protokol üyelerine, mahalle evlerinde eğitim alan kursiyer kadınların yaptığı eserler hediye edildi. Ardından serginin açılış kurdelesi yapan protokol üyeleri, kadınların yaptığı ürünleri inceledi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı

Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı