Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 107 mülteciyle mahsur kalan Open Arms: İtalya bizi İspanya'ya götürsün
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Akdeniz'de 107 mülteciyle mahsur kalan Open Arms: İtalya bizi İspanya'ya götürsün

6 dakika önce

İtalya kıyılarında 18 gündür 107 sığınmacı ile mahsur kalan kurtarma gemisi Open Arms, İspanya'ya kendi imkanları ile gidecek durumda olmadığını açıkladı. Open Arms, İtalyan sahil güvenliğinden gemideki tüm sığınmacıları İspanya'ya götürmesini istedi.

Akdeniz'de 107 mülteciyle mahsur kalan Open Arms: İtalya bizi İspanya'ya götürsün, System.String[]
İtalya'nın ülkeye kabul etmediği denizden kurtarılan 107 sığınmacıyı taşıyan Open Arms, İspanya'nın limanını açtığını duyurmasının ardından tekrar Roma hükümetinden yardım istedi.

İtalya kıyılarında 18 gündür 107 sığınmacı ile mahsur kalan kurtarma gemisi Open Arms, İspanya'ya kendi imkanları ile gidecek durumda olmadığını açıkladı. Open Arms, İtalyan sahil güvenliğinden gemideki tüm sığınmacıları İspanya'ya götürmesini istedi.
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İspanya, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59 
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