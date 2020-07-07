Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı - Son Dakika

Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı

Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldıMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak toplumun huzurunu bozan metruk binaların yıkımına aralıksız devam ediyor.

Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı

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MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak toplumun huzurunu bozan metruk binaların yıkımına aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, prosedürlerin ve yasal süreçlerin sona ermesinden sonra İhsaniye Mahallesi 4927 sokak ve Güneş mahallesi 5842 sokakta bulunan 2 adet metruk binanın yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan terk edilmiş yapıların yıkımı öncesi sokağa şerit çekip çevre güvenliğini sağlayan ekipler, yıkım esnasında aşırı toz oluşumunu engellemek amacıyla da arazöz yardımıyla yıkılan binalara su püskürttü. İş makineleri yardımıyla gerçekleşen yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, ekipler tarafından kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarıldı.

Sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen, can ve mal güvenliği açısından tehdit yaradan metruk binaların yıkımını memnuniyetle izleyen mahalle sakinleri, bu tür binaların kimi zaman madde bağımlılarının uğrak yerine dönüştüğü için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, terk edilmiş binaları yıkarak hem görsel kirliliği ortadan kaldıran, hem de olası riskleri önleyen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü, İhsaniye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • CCC: Allah razı olsun Syn.MUSTAFA GÜLTAK Beyden.Syn başkanım 4738 nolu sokakla da ilgili metruk binalarla ilgilenirseniz seviniriz şimdiden teşekkur ederiz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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