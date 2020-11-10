Akdeniz'de 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen 20 hırsızlık olayını aydınlatarak, olaylara karışan 14 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan ekipler, 8 açıktan, 5 motosiklet, 4 işyerinden ve kurumdan, 2 eden ve 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere 20 hırsızlık olayını aydınlattı. Ekipler, olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerden ele geçirilen 4 motosiklet, 4 cep telefonu ile 6 bin lira para sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonel faaliyetler ve kontrollerde ise 8 tabanca, 4 tüfek, 5 kurusuku tabanca, 2 havalı tabanca, 507 fişek, 92 kartuş ele geçirilirken, malzemelerle ilişkili olduğu belirlenen 15 kişiye adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, yaptıkları çalışmalarda 188 gram bonzai, 102 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 34 gram uç, 22 gram metamfetamin ele geçirirken, konu ile ilişkili olan şahıslara adli işlem yaptı.

Aranan şahıslara yönelik de uygulamalar yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik suçlarından 69 şahsı yakaladı. - MERSİN