Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kaş ilçesinin 125 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 13.50'de oldu. Deprem, Yerin 23.52 kilometre derinliğinde meydana geldi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:47 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, AFAD, Antalya, Güncel
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