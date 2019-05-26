Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kaş ilçesinin 125 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 13.50'de oldu. Deprem, Yerin 23.52 kilometre derinliğinde meydana geldi.

- Antalya